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Европа

В Ирландии скворцы соединились в стаю в форме гигантской птицы

17:57, 08 марта 2021 13
Фото: twitter.com/INPHOjames

Фотограф Джеймс Кромби стал свидетелем необычного явления на озере Лох-Эннел в Центральной Ирландии. На его глазах скворцы собрались в стаю, образовав силуэт гигантской птицы.

Свои снимки фотограф опубликовал на странице в Тwittеr.

По мнению учёных, подобные фигуры скворцы делают для отпугивания хищников. Такое явление имеет название murmuration of starlings, что означает «шелест, или шёпот скворцов».

Как писал NEWS.ru, в Риме во время празднования Нового года прошёл настоящий «дождь» из мёртвых птиц. Сотни скворцов стали жертвами фейерверков. Особенно много умерших птиц было обнаружено вблизи станции Термини, на центральных улицах Виа Национале, Виа Кавур и холма Эсквилин. Очевидцы публикуют в Сети ужасные кадры: дороги буквально завалены тушками маленьких скворцов.

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