В Ирландии скворцы соединились в стаю в форме гигантской птицы

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Телеведущая Опра Уинфри, которая взяла интервью у Меган Маркл и её мужа принца Гарри, объяснила слова герцогини Саксесской о расизме в королевской семье.

Журналистка не смогла рассказать, кто именно проявлял расистские наклонности по отношению к ребёнку Маркл. Она отметила, что принц Гарри отказался называть имя этого человека, но дал понять, что это не...