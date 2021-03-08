В Ирландии скворцы соединились в стаю в форме гигантской птицы

Фотограф Джеймс Кромби стал свидетелем необычного явления на озере Лох-Эннел в Центральной Ирландии. На его глазах скворцы собрались в стаю, образовав силуэт гигантской птицы.
Свои снимки фотограф опубликовал на странице в Тwittеr.
What a crazy week it has been, going to finish it with the highlights of the 50+ trips to Lough Ennell since November. Thanks to @hogg82 for all the help. It was a great experience and hopefully I wont have as much free time next year. Prints visit https://t.co/waX73VTB8Xpic.twitter.com/YNTEvhsrOu
По мнению учёных, подобные фигуры скворцы делают для отпугивания хищников. Такое явление имеет название murmuration of starlings, что означает «шелест, или шёпот скворцов».
Как писал NEWS.ru, в Риме во время празднования Нового года прошёл настоящий «дождь» из мёртвых птиц. Сотни скворцов стали жертвами фейерверков. Особенно много умерших птиц было обнаружено вблизи станции Термини, на центральных улицах Виа Национале, Виа Кавур и холма Эсквилин. Очевидцы публикуют в Сети ужасные кадры: дороги буквально завалены тушками маленьких скворцов.