Украинцев призвали не исполнять «лихорадочную» мечту Зеленского Журналист Боуз: украинцам не следует погибать за амбиции Зеленского и Байдена

Фото: МО Украины

Украинцам не стоит идти на фронт и погибать за амбиции президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена, заявил в Twitter (X) ирландский журналист Чей Боуз. Он с иронией отметил, что в случае, если украинцы решат не умирать за «лихорадочную» мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС, то военкомы просто скажут: «Хорошо».

Что, если вы (украинцы. — NEWS.ru) решите, что предпочитаете не умирать за лихорадочную мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС? Они (военкомы. — NEWS.ru) просто скажут: «Хорошо». Верно? — написал журналист.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что ВСУ планируют возвести оборонительные фортификационные сооружения наподобие «линии Суровикина». По словам Баранца, они представляют собой железобетонные надолбы, связанные между собой толстым тросом, перед которыми расположены широкий ров и густое минное поле, а в глубине — танки и огневые точки.

Зеленский ранее объяснил замедление проведения операций и заминки на фронте холодной погодой. Он уточнил, что пришла зима, которая мешает обороне на востоке Украины.

Ранее СМИ со ссылкой на письмо лидеров северных стран писали о том, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия не перестанут оказывать Украине всестороннюю экономическую, военную и гуманитарную помощь. В нем поставили свои подписи премьер Норвегии Йонас Гар Стере, президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон и премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.