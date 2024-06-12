В Ирландии предположили, по какому сценарию случится крах Украины Журналист Боуз: Украину ждет крах по афганскому сценарию

Фото: МО Украины

Украину ожидает неминуемый крах по афганскому сценарию, такое мнение в социальной сети X высказал ирландский журналист Чей Боуз. При этом он отметил, что данный процесс пройдет моментально.

Украина закончит так же, как Афганистан. Когда наступит крах, то он случится моментально, — уверен Боуз.

Журналист добавил, что тем остаткам Украины, которые сохранятся после ее коллапса, придется выплачивать долги перед Западом на протяжении нескольких десятилетий. Им предстоит расплатиться за поставленное оружие, военную технику и финансовую помощь.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер выразил уверенность, что атаки на территорию России американскими ракетами со стороны Украины спровоцируют мировую войну. По его мнению, сегодня от катастрофы мир отделяет одно «нажатие кнопки».

До этого президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение о компромиссах с Россией. Как считает политик, подобные меры уже неактуальны, их время прошло. По этой причине Киев будет двигаться своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования конфликта на своих условиях, подчеркнул Зеленский.