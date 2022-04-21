Евродепутаты осудили санкции против России

Антироссийские санкции неэффективны, а украинский кризис выгоден США, считают некоторые депутаты Европарламента, слова которых приводит РИА Новости. По словам ирландского парламентария Мануэля Пинеды, ограничения не помогут решить конфликт на Украине, но при этом страдают самые незащищённые граждане Евросоюза, когда расплачиваются за бензин или электричество. Его коллега Мик Уоллес добавил, что Соединённые Штаты нынешней ситуацией очень довольны.

Они очень довольны тем, что этот конфликт продолжается. С его начала стоимость акций пяти крупнейших американских производителей оружия взлетела более чем на 20%, — заметил Уоллес.

Депутат от Германии Дэвид Макаллистер посетовал, что вопреки западному давлению рубль сейчас дороже, чем до начала спецоперации РФ на Украине, а Банк России успешно справляется с нагрузкой благодаря золотовалютным резервам.

Тем временем в ЦБ РФ сообщили, что международные резервы России за последнюю неделю увеличились на $1,7 млрд и сейчас они составляют $611,1 млрд. По данным на 8 апреля запасы находились на уровне $609,4 млрд.