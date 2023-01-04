В Ирландии оштрафовали Meta за сбор данных для таргетированной рекламы

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Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на €390 млн за нарушение правил конфиденциальности в ее социальных сетях. Регулятор не устраивает, что компания использует персональные данные для таргетированной рекламы в Европейском союзе, пишет Reuters. Но в Meta считают, что их действия не противоречат правовым нормам ЕС.

Мы хотим заверить пользователей и компанию в том, что они могут продолжать получать выгоду от персонализированной рекламы в ЕС через платформу Meta, — говорится в заявлении корпорации.

Сейчас в делопроизводстве ирландского регулятора находятся еще 11 кейсов, связанных с корпорацией Meta. Общая сумма штрафов, наложенных на Meta ирландским регулирующим органом, составила €1,3 млрд.

Ранее Meta сообщала, что может прекратить публикацию новостей, если Конгресс США примет законопроект о расширении возможностей изданий по согласованию условий их размещения на онлайн-платформах. Официальный представитель службы коммуникаций компании Энди Стоун подчеркнул, что на подобный шаг Meta пойдет вместо ведения переговоров с издателями при «несправедливом игнорировании» пользы, которую приносят социальные сети прессе.

В начале декабря корпорация создала специальную рабочую группу для решения вопроса о возвращении экс-президенту США Дональду Трампу доступа к заблокированным аккаунтам в соцсетях. Собеседники издания отметили, что в группу входят сотрудники из отделов публичной политики, коммуникаций и политики формирования контента.