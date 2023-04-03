Необычные маневры трех российских кораблей вызвали беспокойство в Ирландии

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Трубоукладчик «Фортуна»

Три российских корабля совершили необычные маневры около побережья Ирландии, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на журналистку The Irish Times Дженни О’Салливан. По ее словам, британские военные представили фото судов, среди которых оказался трубоукладчик «Фортуна», участвовавший в прокладке газопровода «Северный поток — 2». Корабли были замечены в районе, где недавно проложили новые подводные кабели связи, добавила она.

На снимках, опубликованных военно-воздушным корпусом, видно три корабля, — уточнила О’Салливан.

На фото запечатлены три зарегистрированных в России коммерческих корабля, среди которых судно снабжения «УМКА», аварийно-спасательное судно «Бахтемир» и трубоукладчик «Фортуна». 23 февраля они вышли из Мурманска в порт Малобо в Экваториальной Гвинее на западном побережье Африки, однако на прошлой неделе их заметили у побережья ирландского Голуэя. Позднее суда покинули ирландскую экономическую зону, но затем снова объявились около графства Керри.

Как сообщили в The Irish Times, «подозрительная деятельность российских кораблей» у берегов Ирландии спровоцировала беспокойство у местных властей. В частности, бывший министр иностранных дел Ирландии Чарльз Флэнеган призвал министра обороны страны Майкла Мартина вызвать посла России для разъяснения ситуации.

До этого стало известно, что в день подрыва трубопровода «Северный поток — 2» недалеко от места ЧП проплывали корабли Военно-морских сил Дании. Речь идет о трех судах — корвете Niels Juel, патрульном корабле Rota и водолазном борте Soloven.