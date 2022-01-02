В Ирландии назрел внутренний политический скандал из-за России и Украины

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин обвинил оппозиционную партию «Шинн Фейн» в том, что она строит свою политику на отрицании курса правительства и специально выступает против всех решений парламента, передает Irish Times. По его словам, самым наглядным примером является тот факт, что партия «не сказала ни единого слова» касаемо скапливающихся войск РФ около границы с Украиной.

В моём представлении, «Шинн Фейн» сейчас вошли в крайне разрушительный оппозиционный режим. <...> Например, они молчали, когда Россия стягивала армию к украинской границе. Мне показалось это необычным. Я заметил, что в течение последних лет «Шинн Фейн» никогда не критиковали Россию, — приводит слова премьер-министра издание.

Мартин добавил, что главная оппозиционная партия Ирландии в целом избрала анти-европейский курс и целенаправленно делает все наперекор правящей «Фианне Файл» касаемо как международной политики, так и внутренней.

Тем не менее, он подчеркнул, что не собирается прерывать с ними сотрудничество и не допустит, чтобы работа законодательного собрания срывалась из-за разногласий.

Однако формирование следующего состава правительства может представить серьезные проблемы.

Сделать это будет нелегко, так как процесс будет строиться вокруг разных взглядов, идей и предпочтений. <...> Вот уже 50 лет существуют серьезные предметно-содержательные проблемы, а Мэри Лу Макдональд (глава «Шинн Фейн» — NEWS.ru) порочит эти 50 лет. Поэтому мне кажется, что основы страны могут быть подорваны их политикой, — заключил лидер «Фианны Файл».

Сообщения о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину появились в ноябре, после того как в США выразили опасения из-за передислоцирования российских войск ближе к украинской границе. Представители РФ неоднократно опровергали эти утверждения.