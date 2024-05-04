В Ирландии частично оправдали «разрушителя» ворот посольства РФ RTE: протаранившего ворота посольства РФ в Дублине водителя частично оправдали

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Полиция Дублина

Водителя грузовика, который протаранил ворота посольства России в Дублине в 2022 году, частично оправдали по обвинению в опасном вождении, передает местное издание RTE. По информации журналистов, по второму делу приговор будет вынесен позже.

Мужчина, который два года назад въехал на грузовике в ворота российского посольства <...>, был оправдан по итогам суда за опасное вождение <...>. Однако присяжные <...> не смогли вынести вердикт по второму обвинению в преступном причинении ущерба, — говорится в статье.

Рассмотрение второго обвинения состоится 16 мая, подчеркнули в СМИ. До этого момента обвиняемый 51-летний гражданин Ирландии Десмонд Уизли останется под стражей. Подрядчик, который ремонтировал ворота консульства, оценил нанесенный ущерб в €13,25 тысячи.

Ранее издание Mirror писало, что автомобилист врезался в главные ворота Букингемского дворца, вооруженная полиция оперативно задержала виновника аварии. Инцидент произошел в ночь на 10 марта. Мужчину подозревали в нанесении преступного ущерба, его доставили в больницу.

Кроме того, Telegram-канал «Осторожно, новости» предупреждал, что в аэропорту Пулково грузовик врезался в здание терминала. Происшествие зафиксировано 20 апреля примерно в 10:00, никто не пострадал, уточнили в СМИ.