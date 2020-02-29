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Архиепископ Парижский Мишель Опети распорядился изменить обряд причастия. Особые меры должны воспрепятствовать распространению эпидемии коронавируса среди верующих.

Так, отныне при входе в храм отныне нет возможности перекреститься пальцами, смоченными в святой воде. Все кропительницы осушены, передаёт AFP со ссылкой на парижскую епархию. Помимо этого, верующим рекомендовали не обмениваться рукопожатиями в знак умиротворения, как это принято у католиков.

Архиепископ также распорядился не класть в рот прихожанину облатку-гостию из хлеба, которая символизирует тело Христово. Верующим надлежит самостоятельно брать её у священника. А вот причащаться из сосуда с вином, символизирующим кровь Господа, самостоятельно теперь нельзя. Вместо этого служка будет макать облатку в вино и подавать причащающемуся.

Ранее, как писал NEWS.ru, протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов заявил, что православные верующие в Италии имеют право не подчиняться требованию местных властей, которые настаивают на закрытии храма из-за эпидемии коронавируса.