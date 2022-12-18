В Хорватии рассказали о «сюрпризе от русских» при поставках Patriot Киеву Advance: поставки Киеву ЗРК Patriot позволят россиянам изучить их

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ЗРК Patriot

Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях, заявил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша. По его мнению, для американцев это может стать сюрпризом.

Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение «вблизи», разумеется, ни в коей мере не устраивает, — подчеркнул Роша.

Колумнист указал на специфику данного вида ЗРК. По его мнению, Patriot эффективны для обороны, к примеру, одной военной базы, однако прикрыть такой крупный мегаполис, как Киев, вряд ли смогут. Роша напомнил, что в Саудовской Аравии Patriot были неэффективны при ракетных дуэлях с йеменскими хуситами.

Журналист считает, что поставки систем ПВО, вероятно, покажут преданность США, но не поспособствуют перелому в конфликте.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что поставки Соединенными Штатами зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину создадут новую фазу военного конфликта. По его словам, передача ЗРК вовлечет НАТО в военные действия на Украине, а этого допускать нельзя.