В Хорватии пришли в ужас от плана ЕС по украинским военным Advance: Хорватии следует отказаться от участия в миссии ЕС по Украине

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Хорватия должна занять позицию Австрии и Венгрии, отказавшихся от участия в миссии Евросоюза по обучению украинских солдат, заявил обозреватель Д. Марьянович. В статье для хорватского издания Advance он предостерег Загреб от выполнения «черной работы», из-за которой Хорватия может оказаться втянутой в конфликт.

Речь об идее обучать украинских солдат на территории европейских государств. Таковы планы Европейского Союза. Цель — обучать по пятнадцать тысяч украинских солдат, как сообщается, в «разных странах». А что это будут за «разные страны»? По возможности те, которых, как правило, призывают, когда нужно выполнить какую-нибудь черную работу ради интересов Евросоюза, — считает журналист.

Марьянович заявил, что малые страны Европы могут очень быстро утратить свою безопасность из-за всего нескольких неверных шагов. В Загребе готовы «вот-вот совершить один из них».

Хорватия относится к числу этих стран, и не вызывает сомнений, что ее одной из первых призовут подвергнуть себя новой опасности, — предупредил автор публикации.

Если Хорватию станут часто упоминать в списке союзников Украины, «то, вероятно, добром это не кончится», предупредил Марьянович. Он уверен, что для Хорватии пришло время отстаивать нейтралитет, и членство в НАТО и ЕС не может быть преградой на этом пути.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза утвердили создание миссии для обучения в Европе украинских военных (EUMAM Ukraine). Командующим миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан. EUMAM Ukraine будет работать на территории стран — членов ЕС. Оперативный штаб миссии расположится в Брюсселе.