В Хорватии предрекли приближение Третьей мировой войны Хорватский журналист Стефанов: мир близится к Третьей мировой войне

Фото: IMAGO/Thomas Wiegold/photothek.net/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка PzH 2000

Журналист хорватского издания Geopolitika.news Марио Стефанов выразил мнение, что мир близится к Третьей мировой войне. По его словам, нынешний кризис, как болото, в который по очереди погружаются все мировые континенты, носит гибридный характер. Он уверен, что подключение к конфликту НАТО и США практически неизбежно, пишет LIVE24.

Иными словами, конфликт стал своеобразным «болотом», куда по очереди засасывает то одну, то другую страну с разной степенью интенсивности, — пишет издание.

Журналист добавил, что независимо от развития событий подключения к конфликту НАТО и США практически не избежать. По его мнению, Североатлантический альянс и Америка захотят поддержать Украину более решительными способами, либо Вашингтон захочет получить «окончательный раскол РФ», а вслед за ним и всего мирового устройства.

Военный эксперт Константин Сивков ранее заявил, что НАТО может более открыто вступить в конфликт на Украине ближе к зиме. Специалист также подчеркнул, что именно массовые поставки оружия и боевой техники со стороны Запада будут расцениваться как полноценное участие в конфликте. Он отметил, что зимой, когда НАТО перейдет к открытой конфронтации, начнется «второй этап полноценной Третьей мировой войны».