В Хорватии назвали неожиданную цель Британии на Украине Advance: Великобритания использует украинский кризис для ослабления Евросоюза

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Борис Джонсон

Лондон не заинтересован в сильной Европе, поэтому для него будет достаточно, если в ходе украинского кризиса «проиграет Евросоюз», заявил хорватский журналист Антун Роша. В статье, опубликованной изданием Advance, он отметил, что «вызывает вопросы» позиция уходящего британского премьера Бориса Джонсона.

Джонсон и британская верхушка видят в украинском конфликте удобную возможность, которой в итоге они, вероятно, успешно воспользуются, — подчеркнул автор публикации.

Он указал на тот факт, что в свой последний визит в Киев Джонсон заявил о необходимости продолжения военной и экономической поддержки Украины Евросоюзом. Призыв прозвучал в момент, когда ситуация в Европе ухудшается на фоне роста цен на энергоносители и продовольствие, добавил Роша.

Автор напомнил, что Джонсон не является украинским должностным лицом, хотя он ведет себя так будто работает на офис украинского президента. Такая позиция «вызывает вопросы». Тем более, что британский премьер больше других европейских лидеров отрицает мир и сосредоточен лишь на продолжении конфликта.

Роша предполагает, что Лондон и Москва, возможно, «враги не до конца», поскольку им выгоден слабый ЕС. По мнению автора, подтверждением этого является тот факт, что Британия, даже будучи членом Евросоюза, «вела себя чаще всего как Троянский конь, нежели как страна, которая заботится об общих интересах».

Ранее стало известно, что Борис Джонсон прибыл в Киев 24 августа, в День независимости, и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Джонсон заявил, что Лондон предоставит новый крупный пакет помощи Киеву в размере $63,7 млн.