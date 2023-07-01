В Хорватии мужчина с автоматом расстрелял прохожих на улице Мужчина открыл огонь из автомата на улице в центральной Хорватии, есть пострадавшие

Фото: H.Bilbao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестный мужчина открыл огонь на улице в городе Сисак в Центральной Хорватии. В результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает хорватское радио и телевидение.

В районе Сисака Канак мужчина открыл огонь из «Калашникова». На месте большое число полицейских сил. По неофициальной информации, есть пострадавшие, район блокирован, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудников аэропорта в Кишиневе. Силовики пытались вступить в переговоры с нападавшим. После того как злоумышленник отказался от диалога, спецназ начал штурм помещения, в котором тот забаррикадировался с заложниками. Изначально ему отказали во въезде, после чего мужчина застрелил полицейского и сотрудника аэропорта.

До этого в Госдепартаменте США сообщили о вооруженном нападении, совершенном на американское консульство в Джидде. В результате стрельбы погиб охранник диппредставительства. Нападавшего ликвидировали силы безопасности Саудовской Аравии. Власти королевства проводят расследование.