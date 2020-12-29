В Хорватии 2 января объявлено траурным днём из-за мощного землетрясения

https://static.news.ru/photo/653459e8-4a8d-11eb-862c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luka Stanzl/Pixsell/Global Look Press

Хорватское правительство объявило 2 января траурным днём по погибшим при разрушительном землетрясении в центральной части страны, сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович.

Суббота, 2 января, будет провозглашена днём скорби. Сегодня примем и ряд решений для того, чтобы помощь была оказана как можно раньше, — сказал он во время заседания правительства.

По его словам, также планируется открыть государственный счёт для перечисления помощи пострадавшим.

Кроме того, Минфин Хорватии заявил о выделении 120 млн кун (около 16 млн евро) для пострадавших районов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 29 декабря в Хорватии произошло сильнейшее за год землетрясение. Толчки магнитудой 6,3 произошли недалеко от столицы страны — Загреба. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. В близком к эпицентру городу Сисак также зафиксированы серьёзные разрушения. Различные травмы получили около 30 человек, жертвами стали семеро. Повторные толчки магнитудой до 4,6 произошли в ночь и на утро 30 декабря.