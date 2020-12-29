В Хорватии 2 января объявлено траурным днём из-за мощного землетрясения

Хорватское правительство объявило 2 января траурным днём по погибшим при разрушительном землетрясении в центральной части страны, сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
Суббота, 2 января, будет провозглашена днём скорби. Сегодня примем и ряд решений для того, чтобы помощь была оказана как можно раньше, — сказал он во время заседания правительства.
По его словам, также планируется открыть государственный счёт для перечисления помощи пострадавшим.
Кроме того, Минфин Хорватии заявил о выделении 120 млн кун (около 16 млн евро) для пострадавших районов,
Как писал NEWS.ru, 29 декабря в Хорватии произошло сильнейшее за год землетрясение. Толчки магнитудой 6,3 произошли недалеко от столицы страны — Загреба. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. В близком к эпицентру городу Сисак также зафиксированы серьёзные разрушения. Различные травмы получили около 30 человек, жертвами стали семеро. Повторные толчки магнитудой до 4,6 произошли в ночь и на утро 30 декабря.