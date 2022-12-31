В Хмельницком сообщили о попадании ракеты по военному объекту Глава администрации Хмельницкого сообщил об ударе по военному объекту и местной АЗС

В городе Хмельницкий на Западе Украины был поврежден военный объект при обстреле со стороны ВС РФ, сообщил глава местной военной администрации Сергей Гамалий. Чиновник написал в Telegram, что в результате удара российских войск также была повреждена техника. Кроме того, Гамалий указал, что попадание пришлось по местной АЗС.

Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в Хмельницком. Поврежденная техника. Также есть попадание в АЗС, — написал Гамалий.

Он уточнил, что критическая инфраструктура города осталась без повреждений. В данный момент городские службы ликвидируют последствия ударов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории украинской столицы 31 декабря прогремели взрывы. Он заявил, что в результате произошедшего 20 человек пострадали, один погиб. По словам главы украинской столицы, 14 получивших ранения граждан были доставлены в медицинские учреждения.

До этого сообщалось, что в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы. По имеющимся данным, на территории этих областей сработала система ПВО.