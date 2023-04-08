В Хмельницкой области захвачен еще один православный храм

Фото: Украинская православная церковь

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили еще один храм, принадлежащий Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Readovka, публикуя видео с места событий. В этот раз толпа людей ворвалась в храм Рождества Пресвятой Богородицы в городе Староконстантинове Хмельницкой области.

Прихожане УПЦ пытались противостоять захвату, но силы оказались неравными. Сторонники ПЦУ при этом скандировали на площади возле храма лозунг «Геть московского попа» («Долой московского попа»).

Сегодня местный городской совет принял обращение в Верховную раду о запрете деятельности УПЦ. До этого в Киевской области местные сторонники ПЦУ решили захватить еще один храм канонической УПЦ.

6 апреля во Львове разобрали деревянную церковь Святого равноапостольного князя Владимира, принадлежащую УПЦ. До этого львовская община УПЦ проголосовала за переход здания во владение ПЦУ. После голосования городской совет передал религиозной организации земельный участок. На этой территории будет построен кафедральный собор. Местными властями деревянная религиозная постройка была признана самостроем.