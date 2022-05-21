В Херсонскую область провели интернет из Крыма

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В Херсонскую область с территории Крыма протянули оптоволоконный интернет-кабель, сообщил координатор «Единой России» по молодёжной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. В беседе с ТАСС он отметил, что с мобильной связью в регионе отмечаются перебои. По его словам, время от времени сигнал сети пропадает, но ненадолго. Российских операторов мобильной связи в Херсонской области пока нет.

Оптоволокно в Херсонскую область уже протянули из Крыма, — сказал он.

Депутат добавил, что вещание российских телеканалов осуществляется пока на имеющемся оборудовании, однако оно сильно устаревшее, поэтому периодически происходят сбои.

После того как Херсонская область перешла под контроль российский военных, на территории региона создали Херсонскую военно-гражданскую администрацию (ВГА). Заместитель председателя администрации Кирилл Стремоусов уже заявил о планах региона войти в состав Российской Федерации. Власти ВГА намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он.

В Херсонской области уже утвердили расходный бюджет региона в рублях. Руководитель администрации Владимир Сальдо отметил, что сейчас перед регионом стоит задача сформировать органы власти.