В Херсонской ВГА объяснили, почему ВСУ хотят разрушить Антоновский мост Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВСУ хотят разрушить Антоновский мост для картинки

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Антоновский мост в Херсоне

ВСУ хотят разрушить Антоновский мост под Херсоном «для картинки», предположил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов. Он отметил, что обстрелы переправы продолжаются, хотя она находится в аварийном состоянии и по ней нет движения, передает РИА Новости.

Бьют исключительно по гражданской инфраструктуре. На данном этапе мост вообще закрыт. На нем нет никаких передвижений пару месяцев, но они его пытаются разрушить для картинки, — сказал Стремоусов.

Ранее он рассказал, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по мосту. По словам Стремоусова, система ПВО сработала, но попадания все же были. Тем не менее мост выстоял.

В конце августа замглавы ВГА сообщил, что два работника из ремонтной бригады стали жертвами обстрела Антоновского моста. Еще 15 человек пострадали. По его словам, удар по транспортному объекту украинская армия нанесла в тот момент, когда рабочие ремонтировали дорожное полотно.