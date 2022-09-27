В Херсонской области за вхождение в состав России проголосовали 97,47%

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На участках в России за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 97,47% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные избиркома. Об этом стало известно после обработки 12% протоколов.

В агентстве уточнили, что В ДНР часть избирательных участков также уже закрылась. При этом некоторые из них продолжат работу до 20:00 мск. Предварительные итоги приходят с участков на территории России, где проголосовать могли беженцы и дипкорпус.

При этом Sputnik приводит другие данные, согласно которым, после обработки 14% протоколов 96,97% избирателей Херсонщины проголосовали за присоединение к РФ. Как сообщает РИА Новости, все 198 избирательных участков референдума завершили свою работу в 16.00.

По завершению подсчета 18% голосов на участках в России за вхождение Запорожья в состав России отдали голос 98,19% россиян. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что первые результаты голосования объявят в районе 21:00 по московскому времени.

После того, как в Центризбиркоме (ЦИК) ДНР обработали 14,22% протоколов, выяснилось, что 97,91% избирателей в России проголосовали за вхождение республики в состав РФ.

На территории ЛНР были закрыты избирательные участки, сообщил глава представительства республики в России Родион Мирошник. По завершению обработки 12,56% документов, 97,82% проголосовавших поддержали вхождение республики в состав России, исходит из данных ЦИК ЛНР.

При этом стало известно, что общая явка избирателей на референдуме в ЛНР составила 92,6%.

Ранее председатель Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что СФ не планирует устраивать внеочередное заседание для утверждения законов, которые необходимы для вхождения новых субъектов в состав России по завершению референдумов в ДНР, ЛНР и на территориях, подконтрольных ВС РФ. Он напомнил, что следующее заседание планируют провести 4 октября.