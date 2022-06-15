В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Херсонской области наблюдается ажиотажный спрос на получение российских паспортов, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что в пунктах выдачи возникают огромные очереди. Люди считают, что Россия может дать им достойное социальное обеспечение.

Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства, — отметил Стремоусов.

Он добавил, что на сегодняшний день в регионе подали уже больше десяти тысяч заявок на получение российского гражданства. Количество желающих растет с каждым днем. Стремоусов рассказал, что в планах местных властей — нарастить количество центров, которые занимаются приемом документов на паспорта.

В ходе российской спецоперации военным РФ удалось взять под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, включили российские телеканалы, постепенно восстанавливаются торговые связи с Крымом. Первые местные жители стали обладателями российских паспортов уже 11 июня, вручение прошло в торжественной обстановке.

Ранее стало известно, что жители Херсонской области могут не платить за жилищно-коммунальные услуги, пока снабжающие и обслуживающие организации не откроют рублевые счета. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. Он добавил, что тарифы на ЖКУ будут ниже прежних.