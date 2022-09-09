В Херсонской области сообщили о взятии в плен участников наступления ВСУ Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: часть участников наступления ВСУ взяли в плен

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Часть киевских войск, участвовавших в контрнаступлении на Херсонскую область, взяли в плен, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, украинские власти не считаются с погибшими и уже с 29 августа потеряли свыше трех тысяч человек.

Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку, — сказал Стремоусов.

По его словам, с конца августа, когда началось контрнаступление, украинская армия потеряла около 100 единиц подбитой иностранной военной техники.

Замглавы ВГА Херсонской области добавил, что контрнаступление было «распиарено» в СМИ, однако на практике оказалось «утопией» и «самоубийством» и потерпело крах. Регион «даст отпор нацизму», заявил Стремоусов.

Министерство обороны России ранее сообщало, что попытки контрнаступления отбиваются. По данным военного ведомства, украинская сторона несет серьезные потери в живой силе и технике.