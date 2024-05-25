В Херсонской области сообщили о разрушениях после взрывов Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

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В части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, повреждена припортовая инфраструктура, до этого в этом районе прогремело несколько взрывов, сообщил назначенный властями Украины глава областной военной администрации Александр Прокудин. Чиновник не уточнил, какие именно объекты оказались под ударом, а также где они расположены.

Ранее в Харькове сообщили о серии повторных взрывов. Информацию об этом подтвердили глава местной областной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. Не уточняется, где именно прогремели взрывы и есть ли пострадавшие.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об открытии всех шлюзов на плотине Днепрогэса. По его данным, происходит массовый сброс воды, она будет прибывать на протяжении ближайших нескольких дней. Он уточнил, что под угрозой затопления находятся острова, населенные пункты, по предварительным данным, не будут затоплены.

В МЧС России по Херсонской области ранее констатировали, что ситуация из-за запущенного Украиной сброса воды на Днепрогэсе находится под контролем ведомства. Спасатели уже получили прогноз от Бассейнового управления водных ресурсов региона, касающийся возможных последствий открытия всех шлюзов.