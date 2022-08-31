В Херсонской области сообщили о новых обстрелах Каховской ГЭС ВГА Новой Каховки: в ночь на 31 августа ВСУ продолжили обстреливать Каховскую ГЭС

Фото: РИА Новости

В ночь на 31 августа украинские военные возобновили обстрелы Каховской электростанции, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки Владимир Леонтьев, пишет ТАСС. В последний раз он говорил об атаках днем 30 августа. По его словам, в результате обстрелов пострадали люди.

Обстрелы были. Обстреливали Каховскую ГЭС, — сказал глава ВГА.

Накануне Леонтьев отметил, что атаки ВСУ привели к пожару на электростанции. Он добавил, что представители властей оценивают последствия обстрелов. Глава региона назвал ситуацию «непростой». По его словам, город остался без электричества и водоснабжения, но заверил, что больницы были оснащены генераторами заблаговременно.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования. Он добавил, что приказ о его планировании отдал президент Украины Владимир Зеленский еще в начале июля. Эксперт отметил, что по переброшенным в регион солдатам ВСУ наносились удары. По его словам, украинские военные хотели прорваться к Бериславу и Новой Каховке, чтобы блокировать пути снабжения через дамбу ГЭС. Шурыгин подытожил, что украинские силы не способны сейчас на такие операции.