В Херсонской области рожденные с 24 февраля дети получат гражданство России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсонской области рожденные после 24 февраля дети автоматически получат гражданство России, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, такая же практика будет действовать для детей-сирот.

Дети, рождённые после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что Херсонская область намерена продолжать держать курс на интеграцию с Россией, невзирая на позицию ЕС. Ранее Союз отказался признать выданные в регионе паспорта РФ.

Накануне Стремоусов указал на ажиотажный спрос на получение российского паспорта. По его словам, в пунктах выдачи возникли огромные очереди. Он отметил, что люди уверены в том, что Россия может дать им достойное социальное обеспечение.