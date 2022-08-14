В Херсонской области рассказали об агонии киевского режима Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов призвал Киев прекратить обстрелы

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские власти «бьются в агонии», стараясь сорвать референдум с помощью обстрелов и «терроризирования» местного населения. Им следует одуматься, отметил он в беседе с РИА Новости.

Украинские националисты продолжают наносить удары по Херсонской области, стремясь разрушить инфраструктуру и помешать налаживанию мирной жизни. Им стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение, — подчеркнул Стремоусов.

Он добавил, что жители Херсонской области намерены идти на референдум, что позволит региону стать частью России.

Это осознает киевский режим, поэтому бьется в агонии, — указал замглавы ВГА.

Ранее стало известно, что 12 августа жителям Херсона и Херсонской области выдали первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки российского образца с новым региональным кодом 184. Кроме того, первым посетителям полицейские подарили сувениры с символикой ГИБДД РФ. В ведомстве добавили, что в ближайшее время в регионе будут открыты дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.