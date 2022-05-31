Стало известно, когда Херсонская область войдёт в состав России Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область в ближайшее время станет полноценным субъектом России

Стела на въезде в Херсон / Фото РИА Новости

В ближайшее время Херсонская область станет субъектом Российской Федерации. Когда именно это произойдёт, зависит от жителей региона, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

Херсонская область, она в любом случае уже в ближайшее время станет полноценным субъектом Российской Федерации, — сказал он.

Стремоусов подчеркнул, что видит регион именно как область в составе РФ, а не республику. Он также предположил, что за присоединение к РФ проголосуют порядка 60% местных жителей.

Ранее сообщалось, что Херсонская область перешла на использование только российской мобильной связи и интернета, в магазинах производятся расчёты в рублях наряду с украинской гривной. Кроме того, в регионе ввели московское время. Несколько дней назад новые власти области закрыли границы с украинским регионами, находящимися под контролем Киева. Они объяснили это желанием обеспечить безопасность жителей.