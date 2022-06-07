В Херсонской области проведут референдум о вхождении в состав России

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На территории Херсонской области проведут референдум о вхождении региона в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости. Он отметил, что после референдума пройдут выборы законодательной власти. Стремоусов добавил, что предыдущая администрация «бросила» регион, и Херсонская область осталась без власти.

Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению, и следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области, и далее законодательно будем работать, — сказал Стремоусов.

Стремоусов ранее сообщил, что жители Херсонской области имеют право на получение российского гражданства. Он также заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России, и подчеркнул, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ. По его словам, двери Херсонской области открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей. В Союзе осудили соответствующее решение российского руководства.