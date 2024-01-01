В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры Глава ОВА в Херсоне сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Фото: ДСНС Украины

Объекты критической инфраструктуры, расположенной на территории Херсона и части Херсонской области, находящейся под контролем Украины, оказались повреждены после взрывов, сообщил глава военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. О каких именно предприятиях идет речь, он не уточнил.

Попали <...> по объекту критической инфраструктуры <...> в Херсоне, <...> объектам критической инфраструктуры в Херсонском районе, — сообщил Прокудин.

Украинские средства массовой информации ранее несколько раз сообщали о взрывах в Херсоне. Они прогремели во время действия воздушной тревоги, а также после выключения сирен. Кроме того, по информации издания «Общественное», взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, тревожные сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытках Украины нарушить мирную жизнь в регионе. По его словам, ВСУ регулярно обстреливают область, в том числе объекты гражданской инфраструктуры.