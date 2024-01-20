В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры Глава ОВА в Херсоне сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры

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Объект критической инфраструктуры, который находится в подконтрольной Украине части Херсонской области, поврежден, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации Александр Прокудин. Какой именно объект и какого рода были повреждения, он не уточнил.

Попали в <...> объект критической инфраструктуры, — написал Прокудин.

В начале января глава военной администрации заявлял о повреждениях нескольких объектов критической инфраструктуры, расположенных на территории Херсона и части Херсонской области, находящейся под контролем Украины. По словам Прокудина, повреждениям предшествовали взрывы, которые прогремели во время действия воздушной тревоги, а также после выключения сирен. О каких именно предприятиях идет речь, он не стал объяснять.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские военные на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне и начинают возводить оборонительные сооружения в Херсоне. По его словам, в городе укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Также строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах, уточнил Сальдо.