Херсонская область попросила Россию помочь восстановить сотовую связь

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к Москве с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления сотовой связи в регионе, сообщил в Telegram замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, жители Херсонской области остались без мобильной связи из-за обстрелов со стороны ВСУ.

ВГА региона обращается к руководству Российской Федерации с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний, чтобы помочь восстановить сотовую связь на территории области, — сообщил он.

По словам Стремоусова, оперативное решение вопроса украинской стороной маловероятно, к тому же Киев боится роста пророссийских настроений.

Глава военно-гражданской администрации Херсноской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что операторы мобильной связи из России начали работать на территории области. Регионы перейдут на российский телефонный код +7.

Также стало известно, что в Херсонской и Запорожской областях в скором времени начнут выдавать автомобильные номера российского образца. Атаман Запорожской области Сергей Юрченко добавил, что в регионах сейчас создаются специальные регистрационные органы.