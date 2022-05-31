В Херсонской области отказались считать Зеленского главой Украины Замглавы администрации Херсонской области отказался считать Зеленского главой Украины

Владимир Зеленский / Фото ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, Зеленский делает популистские заявления, которые диктуются западными кураторами.

Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в своё время Гитлер. Зеленский и вся киевская клика спонсируются из-за рубежа, — сказал Стремоусов.

Ранее бывший депутат Госдумы РФ, политолог Сергей Марков заявил, что Украина использует методы нацистской Германии для дискредитации Вооружённых сил России. Он пояснил, что киевское руководство приняло решение о проведении выставки уничтоженной военной техники, как это делал пропагандист нацистской Германии Йозеф Геббельс. Он добавил, что эту выставку будут показывать во многих европейских городах, в настоящее время подобная выставка проходит в центре Киева, на Михайловской площади.