В Херсонской области опровергли заявления Киева о наступлении ВСУ Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: никакого наступления ВСУ нет

Фото: МО Украины

Никакого наступления ВСУ в Херсонской области в реальности нет, все заявления Киева об этом являются фейком, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. По его словам, украинские военные лишь обстреливают мирное население, поскольку Запад требует конкретных действий.

Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует, — цитирует Стремоусова агентство.

Он добавил, что любые наступления ВСУ бессмысленны и бесполезны. В связи с этим противник ограничивается обстрелами Херсона и области.

Ранее один из украинских военнослужащих заявил, что командование ВСУ даже не обсуждает наступление на Херсон. По его словам, это связано со значительным превосходством российской артиллерии. Кроме того, мощной преградой является эшелонированная оборона позиций, созданная ВС РФ.

Эксперт в области безопасности Роберт Фарли, в свою очередь, предостерег ВСУ от наступления на юге Украины и в Донбассе. Он отметил, что они могут потерпеть серьезное поражение и это отбоьет у Запада желание оказывать им дальнейшую помощь оружием.