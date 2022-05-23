В Херсонской области официально ввели бивалютную зону В Херсонской области с 23 марта рубль будет использоваться наравне с гривной

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В Херсонской области 23 мая официально ввели бивалютную зону, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо в Telegram-канале ВГА Херсонской области. По его словам, рубль будет ходить наряду с гривной. Курс — два рубля за одну гривну.

С 23 мая в области официально вводится бивалютная зона: рубль получит хождение наряду с гривной, — сказал Сальдо.

Он добавил, что первое отделение российского банка в ближайшее время откроется в Херсоне. По его словам, в регионе рубль будет использоваться наравне с гривной. По словам Сальдо, предприятия и бизнесмены могут выставлять ценники в обеих валютах.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион взял курс на интеграцию в Россию и сворачивать с него не намерен. По его словам, возвращение области под контроль Украины исключено.

Депутат Госдумы Александр Бородай, в свою очередь, отметил, что вхождение Херсонской области в состав России является вопросом времени. Он уточнил, что многое зависит от хода спецоперации.