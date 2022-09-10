В Херсонской области полицейские нашли тайник снайпера СБУ с оружием

Фото: lug-info.com

Сотрудники правоохранительных органов Херсонской области обнаружили в населенном пункте Новая Збурьевка тайник снайпера Службы безопасности Украины, сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале. В нем были найдены детали от противотанкового гранатомета СПГ-9, а также обрез гладкоствольного ружья.

Полицейские Голопристанского муниципального округа выявили тайник с боеприпасами сотрудника СБУ-снайпера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов в селе Новая Збурьевка у жителя К., изъяли: 18 выстрелов РГ-9 к противотанковому гранатомету СПГ-9, 18 стартовых двигателей ПГ-9 от противотанкового гранатомета СПГ-9 и обрез гладкоствольного ружья, — говорится в сообщении.

Уточняется, что самого члена СБУ задержать не удалось, поскольку он находился не дома. МВД проводит проверку.

Ранее в пресс-службе Росгвардии заявили, что в ЛНР задержали пособника ВСУ, который изготавливал самодельные взрывные устройства и снимал результаты обстрела мирных жителей. Отмечается, что мужчина 1963 года рождения служил в украинской армии. По адресу его проживания был обнаружен схрон, в котором, в частности, были элементы для сбора взрывных устройств, четыре комплекта военной формы со знаками различия НАТО, бундесвера и Вооруженных сил Великобритании.