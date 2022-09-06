В Херсонской области назвали руководителя провального контрнаступления ВСУ Замглавы Херсонской области: провальным контрнаступлением на регион руководил Зеленский

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Провальным контрнаступлением украинских сил на Херсонскую область руководил лично президент страны Владимир Зеленский, который ради пиара отправил людей на гибель, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его мнению, со временем власти западных стран «сами сдадут Зеленского» для военного трибунала в Киеве.

Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США <...> отправил людей на заведомую гибель, — сказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские власти утаивают катастрофические потери ВСУ во время безуспешных попыток наступать в регионе. Он уточнил, что с конца августа украинские войска потеряли около трех тысяч человек и около 100 единиц иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской. По его данным, на Украине убитых военных «хоронят по-тихому» и даже не отдают им официальные почести, стараясь скрыть масштаб потерь от населения страны.

5 сентября замглавы ВГА заявил, что контрнаступление украинских военных на Херсонскую область закончилось крахом. По его словам, местные военнослужащие не допустят бойцов ВСУ на территории, контролируемые Вооруженными силами России. Он выразил надежду, что в ближайшее время из города Николаева также исчезнут все украинские военные.