В Херсонской области начали выдавать российские права и госномера В Херсонской области выдали первые российские водительские права и госномера с кодом региона 184

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Жителям Херсона и Херсонской области выдали первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки российского образца с новым региональным кодом 184, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Кроме того, первым посетителям полицейские подарили сувениры с символикой ГИБДД РФ.

Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184, — сказали в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время в Херсонской области будут открыты дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.

Первый центр предоставления услуг по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений российского образца открылся в Херсоне 6 августа. Отмечается, что услуга будет предоставляться гражданам, которые до этого получили российский паспорт.

В ходе российской спецоперации военным РФ удалось взять под контроль Херсонскую область и часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, включили российские телеканалы, постепенно восстанавливаются торговые связи с Крымом. Первые местные жители стали обладателями российских паспортов 11 июня, вручение прошло в торжественной обстановке. Позднее возник ажиотажный спрос на удостоверения гражданина РФ.