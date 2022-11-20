В Херсонской области ликвидировали полковника ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В ходе боев под Херсонской областью погиб полковник ВСУ Микола Красивов. По информации горсовета Мукачево, он являлся командиром 105-го батальона 63-й механизированной бригады из Закарпатья. Власти выразили соболезнования родным и близким Красивова.

На войне погиб полковник Микола Красивов, служивший комбатантом 105-го батальона 63-й механизированной бригады. Искренние соболезнования семье, — говорится в сообщении администрации Мукачево в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Ранее в зоне проведения спецоперации на Украине был убит 46-летний француз Гастон Бессон, являющийся одним из создателей Украинского интернационального легиона. О смерти Бессона стало известно из публикации в Сети, сделанной его сослуживцем.

До этого сообщалось о гибели польского наемника, вступившего в ряды украинских войск после начала спецоперации. Он был убит 10 ноября на границе Харьковской области и ЛНР. Наемник входил в состав Иностранного легиона и участвовал в разведывательных операциях украинских войск.