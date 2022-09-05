В Херсонской области будут приостанавливать бизнес, не использующий рубли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Генического района Херсонской области будут приостанавливать хозяйственную деятельность компаний, отказавшихся использовать российскую валюту, говорится на сайте районной администрации. Курс при этом устанавливается в размере 1,5 рубля за одну гривну.

Главой Генической администрации Е. А. Терских издано распоряжение № 01/03-44 «О приостановлении хозяйственной (предпринимательской) деятельности субъектов за отказ ввести в оборот российский рубль в своих финансовых операциях», — сказано в сообщении.

Цены на товары и услуги предписано публиковать как в рублях, так и в гривне.

В июле замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что гривну постепенно выведут из оборота в регионе. Аналогичное заявление сделал член главсовета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, использование гривны на подконтрольных России территориях региона сокращается. К концу текущего года ее оборот может сойти на нет, отметил он.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны, понизив его с 29,2 до 36,56 за доллар США. В регуляторе заявили, что данный шаг увеличит конкурентоспособность украинских производителей, сблизит курсовые условия для разных групп бизнеса и населения, а также поддержит устойчивость экономики страны.