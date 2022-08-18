В Херсоне задержали мужчину, передававшего ВСУ данные о городских объектах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силовики задержали в Херсоне бывшего украинского военного, который передавал ВСУ координаты российских военных и городских объектов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Сам задержанный Петр Жадан рассказал, что после начала действий на Украине связался со своим бывшим командиром, капитаном ВСУ Сергеем Ченашевым и предложил свою помощь.

Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты, — сообщил задержанный.

По его словам, в период с марта по июль он передал координаты девяти таких мест в Херсоне. Жадан также сообщил, что проходил военную службу по контракту в украинской армии с 2015 по 2021 год и трижды выезжал в зону боевых действий в Донбассе.

Ранее в Энергодаре были задержаны двое наводчиков ВСУ, которые корректировали огонь по Запорожской АЭС, сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Отмечается, что задержанным может грозить от десяти лет до пожизненного срока за «международный терроризм».