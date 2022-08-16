В Херсоне задержали готовивших диверсии «азовцев» В Херсоне задержали членов гражданского корпуса «Азов», готовивших диверсии и покушения

Фото: Shutterstock

Члены организации «Гражданский корпус „Азов“» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), действующей при одноименном батальоне, задержаны в Херсоне, передает ТАСС. Руководитель местной ячейки Вадим Кравченко сообщил, что группировка занималась подготовкой диверсий, передавала данные о российских военных и разрабатывала планы покушений на представителей региональной администрации.

В начале СВО я думал, что [ВСУ] взорвут мосты и мы в Херсоне останемся спокойно. Но тут два дня, и город занят российскими войсками. <...> У меня были связи со Службой безопасности Украины, с главным управлением разведки, — рассказал Кравченко.

Также, по его словам, группировка готовила теракты в паспортном столе и типографии, где печатаются анкеты на получение российского гражданства.

Накануне в Луганской Народной Республике задержали пособника ВСУ, который изготавливал самодельные взрывные устройства и снимал результаты обстрела мирных жителей. Отмечается, что мужчина 1963 года рождения ранее служил в украинской армии. По адресу его проживания был обнаружен схрон, в котором, в частности, были элементы для сбора взрывных устройств, четыре комплекта военной формы со знаками различия НАТО, бундесвера и Вооруженных сил Великобритании.