В Херсоне выявили группу украинских агентов, наводивших удары ВСУ РИА Новости: в Херсоне выявили группу украинских агентов, корректировавших огонь ВСУ

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские силовики выявили группу агентов Украины, которые занимались корректировкой артиллерийских ударов ВСУ по Херсону и области. Задержан 32-летний украинский гражданин Андрей Тикунов, работавший на консервном заводе, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур России.

Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещённых в Херсонской области, и иным местам расположения Вооружённых сил России на территории Херсона и области, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что агенты передавали украинским военным информацию, позволявшую ВСУ наносить по полученным координатам точечные ракетные удары. Их целью были скопления техники и личный состав российских войск.

По словам Тикунова, во главе группы стояла женщина. За «нужные» координаты ему заплатили 550 гривен (около 1,4 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что в ночь на 27 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту, по которому проходит основная магистраль, соединяющая город Херсон с левым берегом Днепра. Заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что в результате ночного обстрела мост получил повреждения и сейчас полностью закрыт для движения, хотя не разрушен.