В Херсоне в третий раз за день звучат взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы раздались третий раз за сутки в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное». К вечеру 5 ноября в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области действует режим воздушной тревоги.

Глава городской военной администрации Роман Мрочко вечером сообщал в своем Telegram-канале, что при обстрелах пострадали пять человек, четверо из которых были госпитализированы. Один человек имеет легкие ранения и проходит амбулаторное лечение. Четверо раненых в момент обстрелов находились на улице, а один получил травмы в результате попадания снаряда в здание.

Сообщалось, что взрывы в Херсоне продолжаются с 4 ноября. Об этом рассказывали украинские СМИ и представители местного руководства.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказывал, что Вооруженные силы Украины активизируют свои действия вокруг Херсона. По его словам, украинская армия готовит высадочные средства и подтягивает подразделения морпехов. ВСУ пытаются высадить подразделения на левом берегу Днепра, но все находится под огнем российской артиллерии и авиации, значимых успехов у Украины на этом участке нет, военных сбрасывают в воду, добавил эксперт.