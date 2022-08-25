В Херсоне отключилось водоснабжение В Херсоне отключилось водоснабжение из-за обесточивания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсоне после того, как город и область оказались без света, отключилось водоснабжение, сообщает РИА Новости. Также с перебоями работает мобильная связь. По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, электричество отключилось из-за пожаров после обстрелов ВСУ.

Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, который продолжался с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели, — сообщил Александр Волга.

25 августа подконтрольные России территории в Херсонской и Запорожской областях оказались обесточены. По предварительным данным, электричество в Мелитополе и Энергодаре отключилось из-за украинского обстрела района Запорожской АЭС.

Ранее глава депздрава военно-гражданской администрации Херсонской области Вадим Ильмиев заявил, что больницы в регионе начали использовать электрогенераторы в связи с массовым отключением электроэнергии.