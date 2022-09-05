В Херсоне рассказали о состоянии Антоновского моста после обстрелов ВСУ Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Антоновский мост после обстрелов ВСУ в аварийном состоянии

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Антоновский мост в Херсоне

Антоновский мост в Херсоне из-за постоянных обстрелов украинскими войсками не рухнул, но находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что проехать по мосту можно «только на мотоцикле».

Мост и был закрыт, проезд по нему сейчас невозможен. Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что удары украинских войск уже наносятся по баржам, которые перевозят через Днепр мирных жителей, а также по другой гражданской инфраструктуре Херсона и области.

ВСУ обстреливают Антоновский мост уже не первый месяц. Как ранее подчеркивали в ВГА, ракетные удары наносятся в основном из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В настоящее время мост в силу повреждения полотна остается закрытым для движения.

22 августа Стремоусов заявил, что два работника из ремонтной бригады стали жертвами обстрела Антоновского моста. По его словам, удар по транспортному объекту украинская армия нанесла из РСЗО HIMARS в тот момент, когда рабочие ремонтировали дорожное полотно.