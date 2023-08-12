Власти Херсона сообщили о повреждении критической инфраструктуры Глава Херсонской ОВА Прокудин рассказал о повреждении критической инфраструктуры

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

В Херсоне были повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин Telegram. По его словам, кроме критической инфраструктуры повреждения получили и здания комплекса городской администрации.

Повреждения получили территория завода, административные здания, внешкольное учебное заведение, объекты критической инфраструктуры, церковь, магазины, кафе в Херсонской городской общине; пункт выдачи гуманитарной помощи и магазин в Бериславе, — написал он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» с боекомплектами. В результате успешной атаки российских сил было ликвидировано трое военнослужащих ВСУ, еще четверо — ранено.

На Каховском направлении российские силы уничтожили САУ «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем из пяти человек. Кроме того, ВСУ лишились позиции, пять бойцов получили ранения.

На Херсонском направлении был уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект. В результате атаки четверо бойцов ВСУ были нейтрализованы, еще двое получили ранения.