В Херсоне сообщили о крупных потерях ВСУ Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВСУ несут колоссальные потери

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ на Херсонском направлении несут крупные потери, сообщил замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов, передает ТАСС. По его словам, Херсон находится в полной безопасности.

Херсон находится в полной безопасности, на херсонском направлении все стабильно, ВСУ несут глобальные потери, — сказал Стремоусов.

Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский ранее сообщил, что украинская армия готовится начать наступление в направлении поселка Сладкое в Донецкой области. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что это может произойти в ближайшее время.

Накануне в Минобороны России сообщили о переброске войск, находившихся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, на территорию ДНР. В ведомстве пояснили, что это сделано с целью нарастить усилия на Донецком направлении. Для того чтобы скрыть от ВСУ этот маневр, был предпринят ряд «отвлекающих и демонстрационных мероприятий».