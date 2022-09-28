В Херсоне разрушено здание университета в результате ракетного удара ВСУ ВСУ нанесли ракетный удар по Политехническому университету в центре Херсона, здание разрушено

Фото: РИА Новости

Стела города Херсон

Украинская армия нанесла ракетный удар по Политехническому университету в центре Херсона, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города. Одно из зданий вуза разрушено полностью. Пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь. О погибших пока не сообщается.

Учебное заведение обстреляно, рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми, — рассказал собеседник агентства.

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщило, что украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в ночь на 28 сентября по населенному пункту Лисичанск. Взрывы прогремели после объявления результатов референдума о вхождении республики в состав России.

Референдумы о присоединении к России проходили в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их итогам, за вхождение в РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Главы этих регионов уже направили президенту России Владимиру Путину обращения с просьбой о принятии в состав РФ.