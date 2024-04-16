В Херсоне раздалось несколько взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории подконтрольного Украине города Херсон раздалась серия взрывов, передает издание «Страна». Официального подтверждения со стороны местных властей не было.

Издание подробности происшествия не привело. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в регионе объявлена не была.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук передавал, что на одном из региональных предприятий раздался взрыв, после чего там начался пожар. По его словам, с огнем быстро справились приехавшие на место оперативные службы. Тогда, по данным онлайн-карты оповещения граждан, в Харьковской и Сумской областях также была объявлена воздушная тревога. Режим опасности звучал и в Полтавской области.

До этого в Херсоне произошли взрывы. Часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась. В ночь на 12 марта стало известно, что после объявления сигнала опасности в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях и в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям. Сообщалось о взрывах в Одессе, на окраине Запорожья и в окрестностях Николаева.