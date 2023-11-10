В Херсоне раздались взрывы третий раз за сутки

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В подконтрольном Киеву городе Херсоне третий раз за сутки раздались взрывы, сообщило украинское издание «Общественное». Других обстоятельств произошедшего не приводилось. Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ ударили в ночь на 10 ноября по Скадовску ракетами HIMARS. По его словам, три боеприпаса американской реактивной системы залпового огня сбили системой ПВО, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки. Пострадавших нет.

9 ноября Сальдо сообщил, что 11 человек были госпитализированы после обстрела Скадовска. Одна ракета была сбита системой ПВО, другая попала в частный сектор. До этого он заявил, что над Геническим муниципальным округом в Херсонской области системы ПВО сбили три украинские ракеты, обломки упали на землю. Сальдо отметил, что осколки снарядов рухнули вне населенных пунктов.

1 ноября губернатор сообщил, что над территорией региона были сбиты семь ракет. По его словам, целью атаки ВСУ был Крым. Большинство снарядов было уничтожено в воздухе, две ракеты сдетонировали в пустынном районе, подчеркнул Сальдо.